Російські хакери зламали сайт фінської транспортної агенції втретє за місяць

Агентство транспорту та зв'язку у Фінляндії втретє за місяць зазнало кібератаки. Відповідальність за атаку взяли на себе російські хакери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку агентства у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Свою третю атаку російські хакери здійснили вранці. Фахівці агентства помітили помилку "Відмова в обслуговуванні" та припинення доступу до сайту.

Traficomin sähköiset asiointipalvelut ovat tänään olleet palvelunestohyökkäyksen kohteena ja palveluihin pääsy on estynyt. Hyökkäyksen estotoimet ovat käynnissä ja palvelut pyritään palauttamaan takaisin mahdollisimman nopeasti. Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa vaivaa. — Liikenneja viestintävirasto Traficom (@TraficomFinland) September 23, 2023

Помилку вдалося усунути ближче до обіду, і сайт запрацював. Відповідальність за атаку на себе взяло хакерське угруповання з Росії NoName 057(16).

Збої в роботі сайту транспортної агенції

Вперше транспортну агенцію російські хакери атакували 7 вересня 2023 року. Фахівці зіткнулися з помилкою "Відмова в обслуговуванні" та усунули її. Відповідальність на себе взяло те ж саме угруповання NoName057(16)

Друга атака сталася 18 вересня 2023 року. Користувачі вказували, що ця атака торкнулася менше сайтів, ніж вперше.

Атаки російських хакерів

Російські хакери часто атакують урядові та комерційні сайти, портали, установи як в Україні, так і в інших країнах ЄС чи НАТО.

За перше півріччя 2023 року кількість кібератак проти українських спецслужб зросла на 123% порівняно з другою половиною 2022 року. Російські хакери, які перебувають у ГРУ та ФСБ, атакують Офіс генерального прокурора України та відомства, які документують військові злочини РФ проти України.

У квітні 2023 року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем заявив, що урядові сайти не працюють через кібератаки. Можливо, причетні російські хакери. Але жодна атака не змінить ставлення до України, заявив тоді Трюдо.