ua en ru
Сб, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские хакеры взломали сайт финского транспортного агенства третий раз за месяц

Хельсинки, Суббота 23 сентября 2023 18:56
UA EN RU
Российские хакеры взломали сайт финского транспортного агенства третий раз за месяц Российские хакеры третий раз за месяц взломали сайт финского агентства транспорта (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Агентство транспорта и связи в Финляндии в третий раз за месяц подверглось кибератаке. Ответственность за атаку взяли на себя российские хакеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страничку агентства в социальной сети X (бывший Twitter).

Свою третью атаку российские хакеры совершили утром. Специалисты агентства заметили ошибку "Отказ в обслуживании" и прекращение доступа к сайту.

Ошибку удалось устранить ближе к обеду, и сайт заработал. Ответственность за атаку на себя взяла хакерская группировка из России NoName 057(16).

Сбои в работе сайта транспортного агентства

Первый раз транспортное агентство российские хакеры атаковали 7 сентября 2023 года. Специалисты столкнулись с ошибкой "Отказ в обслуживании" и устранили её. Ответственность на себя взяла та же группировка NoName057(16)

Вторая атака произошла 18 сентября 2023 года. Пользователи указывали, что данная атака затронула меньше сайтов, чем в первый раз.

Атаки российских хакеров

Российские хакеры часто атакуют правительственные и коммерческие сайты, порталы, учреждения как в Украине, так и в других странах ЕС или НАТО.

За первое полугодие 2023 года, количество кибератак против украинских спецслужб возросло на 123%, по сравнению со второй половиной 2022 года. Российские хакеры, состоящие в ГРУ и ФСБ, атакуют Офис генерального прокурора Украины и ведомства, которые документируют военные преступления РФ против Украины.

В апреле 2023 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, заявил, что правительственные сайты не работают из-за кибератаки. Возможно, причастны российские хакеры. Но ни одна атака не изменит отношения к Украине, заявил тогда Трюдо.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
интернет Финляндия Кибератака
NEWS
Нашли слабый участок. Эксперт объяснил важность прорыва ВСУ возле Вербового
Нашли слабый участок. Эксперт объяснил важность прорыва ВСУ возле Вербового
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя