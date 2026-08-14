Російські хакери атакували Shell, Philips та ще десятки компаній

Пов'язане з Росією хакерське угруповання Cl0p заявило про викрадення великих обсягів даних майже у 50 компаній по всьому світу. Серед них - Philips, Shell, Fiserv та GE.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомляє Reuters.

Заяви компаній

У Philips підтвердили спробу кібератаки. Компанія заявила, що виявила та локалізувала спробу компрометації окремого корпоративного сервера, пов'язаного з внутрішніми даними. За її словами, середовища клієнтів не постраждали.

Shell також повідомила про можливий кіберінцидент. Представник компанії заявив, що фахівці з кібербезпеки та залучені експерти розслідують ситуацію.

У Fiserv заявили, що знають про претензії хакерів, однак наразі не виявили ознак компрометації даних клієнтів, банківської та платіжної інформації або персональних даних. Також, за даними компанії, її операційне середовище не постраждало.

GE поки не прокоментувала ситуацію.

Reuters не зміг незалежно підтвердити заяви Cl0p щодо того, які саме дані могли бути викрадені та в якому обсязі. Самі хакери також не відповіли на запит агентства.

Як діяли хакери

За даними Reuters, Cl0p могла використовувати вразливості у програмному забезпеченні PTC Windchill та FlexPLM, яке застосовують у процесах проєктування та виробництва.

Галузева група Ransom-ISAC ще 22 липня попереджала про експлуатацію цих вразливостей. Компанія PTC також публікувала повідомлення щодо безпеки та закликала клієнтів встановити відповідні оновлення.

Фахівець з аналізу кіберзагроз Брендон Парсонс, який є автором попередження Ransom-ISAC, розповів, що деякі компанії почали отримувати повідомлення від Cl0p 19 або 20 липня.

За його словами, група зосереджується не на конкретних компаніях, а на вразливостях у популярному програмному забезпеченні. Парсонс назвав Cl0p "професійними здирниками даних".

Хакери Cl0p

Cl0p (також Cl0P) - російськомовне кіберзлочинне угруповання, яке спеціалізується на крадіжці даних і вимаганні. Канадський центр кібербезпеки оцінює його як фінансово мотивовану групу, що, ймовірно, базується в одній із країн СНД; угруповання пов'язують із кластером TA505/FIN11.

Cl0p неодноразово проводила масштабні атаки через уразливості популярного корпоративного програмного забезпечення, зокрема MOVEit. Західні фахівці з кібербезпеки пов'язують діяльність групи з російськомовним кіберзлочинним середовищем.