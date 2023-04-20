Российские хакеры атаковали крупнейшую аутсорсинговую компанию Британии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британской компании, которое приводит Bloomberg.

"В настоящее время есть некоторые свидетельства об ограниченной краже данных с небольшой части нарушенных серверов, которые могут включать данные клиентов, поставщиков или коллег", - сказала компания.

Атака началась примерно 22 марта и была прервана компанией 31 марта. Capita является важным поставщиком Национальной службы здравоохранения, а также помогает обеспечить соблюдение лицензионного собрания BBC. Атака заблокировала внутренние программы Microsoft Office 365 и нарушила работу некоторых клиентов.

Позднее в апреле российская хакерская преступная группа, известная как Black Basta, взяла на себя ответственность за взлом систем Capita. На своем сайте Black Basta разместила копии паспортов, адресов и реквизитов банковского счета, которые, по ее словам, были украдены с компьютеров Capita.