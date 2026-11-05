Російські хакери атакували iPhone та Android через український сервіс: під загрозою паролі й фото

Як працювала масштабна кібератака?

Кампанія базувалася на використанні скомпрометованих легітимних ресурсів - зокрема, українського газовидобувного підприємства, американської промислової асоціації та болгарського військового сайту.

Крім того, хакери зламали український сервіс веб-аналітики Plerdy, змінивши його SEO-трекер, який завантажували тисячі сайтів переважно в Україні.

Також зловмисники розгорнули підроблені домени, що імітували офіційний американський портал America250 та готель у Лондоні.

Під час відвідування таких ресурсів користувачі завантажували початковий скрипт на JavaScript, який без участі людини сканував пристрій, визначав тип ОС та версію браузера.

Після цього командний сервер автоматично надсилав цільовий пакет специфічних експлойтів.

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Які дані намагалися викрасти хакери?

Використовуючи набір вразливостей (зокрема в iOS 16.7, iOS 18.5 та браузері Chrome для Android 139-145 версій, за винятком 143), зловмисники націлювалися на найбільш чутливу інформацію.

Яку саме?

На пристроях iOS: файли cookie з браузера Safari, бази даних месенджерів WhatsApp і Telegram, облікові дані з пам'яті Keychain, геолокацію та фотографії.

На пристроях Android: файли cookie браузера Chrome, збережені дані для входу, історія переглядів та збережені паролі від мереж Wi-Fi за допомогою інструменту AndroSnitch.

За даними дослідників, жоден із розгорнутих пейлоадів не залишав постійних слідів у системі, тому звичайне перезавантаження пристрою тимчасово зупиняло шкідливу активність до наступного візиту на заражений сайт.

Реакція розробників та заходи безпеки

Зазначається, що Apple і Google вже усунули всі вразливості, якими користувалися хакери, та випустили оновлення безпеки навіть для старіших версій iOS і Android.

Щоб захистити смартфони й планшети від подібних атак, користувачам радять якомога швидше встановити останні оновлення системи.