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Російські еліти розуміють, що перемоги у війні не буде, але сподіваються на "нічию", - ГУР

Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (suspilne.media)
Автор: Марія Кучерявець

Еліти в Росії вже зрозуміли, що їх країна не зможе перемогти у війні проти України. Однак вони все ще сподіваються на "нічию".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі "24 каналу".

"На успіх там уже давно ніхто не сподівається, окрім, можливо, кількох зовсім хворих людей. Є розуміння фатальної безнадійності. Сподіваються у кращому випадку на якусь патову ситуацію чи нічию, коли вдасться зберегти свої власні інтереси. Але те, що це стратегічна поразка для російського військово-політичного керівництва, бізнес-еліти - це вже давно зрозуміло", - заявив Юсов.

Втім, за його словами, впливові люди в Росії поки що не готові до опору правлячому режиму.

"Розуміння є, а готовності до опору немає. Максимум поки що - здебільшого готовність до спроб захисту своїх персональних інтересів в обмін на якусь інформацію чи якусь взаємодію. Це вже є. Ну і я думаю, далі буде готовність до більш рішучих дій", - зазначив Юсов.

Як раніше стало відомо, відступ окупантів із Херсона став дуже болючою подією для російських "еліт", після чого вони почали говорити про поразку РФ у війні.

Нагадаємо, як раніше писало видання Reuters, російський диктатор Володимир Путін готується до тривалої війни проти України. Але частина російської еліти не вірить у перемогу Росії.

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