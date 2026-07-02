Російські дрони півтора року шпигували за ядерними об'єктами в Європі, - The Guardian

Росія протягом 18 місяців проводила масштабну операцію зі шпигунства за стратегічними ядерними об'єктами у кількох країнах Європи. Дрони для шпигунства запускали безпосередньо з кораблів російського "тіньового флоту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За інформацією видання, аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень виявили щонайменше 144 шпигунські інциденти у понад десятку європейських країн, які розпочалися з кінця 2024 року.
Російська розвідка діяла фактично безкарно, оскільки західні військові не змогли перехопити чи збити жоден апарат, що викрило серйозні прогалини в протиповітряній обороні НАТО.
Серед головних цілей російських безпілотників опинилися британська авіабаза Лейкенхіт, де розгорнули ядерну зброю США, та французька база атомних підводних човнів Іль-Лонг.
Також шпигунські апарати зафіксували над аеродромами Кляйне-Брогель у Бельгії та Фолькель у Нідерландах, де зберігаються американські боєприпаси повітряного базування.
Крім того, у вересні 2025 року активність дронів зафіксували в Данії, через що довелося тимчасово закривати аеропорт Копенгагена.
Операцію координувало російське ГРУ, а запуск безпілотників здійснювали з цивільних суден і танкерів, які курсували в міжнародних водах із вимкненими пристроями відстеження.
Для збору інформації та ретрансляції сигналів росіяни використовували тактику, яку раніше протестували під час бойових дій в Україні.
Докази мілітаризації цивільних суден отримали французькі військові під час затримання танкера "Боракай", на борту якого виявили капітана з Китаю та двох російських найманців із приватної військової компанії.
На думку дослідників, Кремль поєднував збір розвідданих та картографування логістики НАТО із психологічним тиском і спробами економічного виснаження Заходу.
Схоже, інтенсивність запусків пішла на спад лише у 2026 році, коли європейські військово-морські сили почали затримувати підозрілі судна "тіньового флоту".
Нагадаємо, РФ суттєво активізувала гібридні та військові провокації, спрямовані проти України та країн НАТО. Москва намагається випробувати на міцність західних союзників та залякати країни на східному фланзі блоку.
Зокрема, спецслужби зафіксували небезпечний інцидент на навколоземній орбіті, де чотири російські військові супутники влаштували космічне переслідування фінського апарату Iceye-X36. Цей радіолокаційний супутник активно використовується Збройними силами України для розвідки, тому Кремль пішов на відкритий ворожий акт на висоті 550 кілометрів.
Крім того, розвідка попереджає, що Росія готує нові провокації проти країн НАТО найближчим часом. За даними розвідувальних джерел, російський диктатор Володимир Путін хоче перевірити готовність США захищати найменших членів блоку, тому під загрозою ескалації опинилися Польща та країни Балтії.
Варшава вже готується до можливих дій Кремля, оскільки польська розвідка не виключає, що "зелені чоловічки" РФ можуть загрожувати країнам НАТО на кордонах. Через невдачі у війні проти України Москва шукає шляхи для підняття ставок та здатна піти на додаткове загострення ситуації в регіоні.