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Російські дрони могли шпигувати за критичною інфраструктурою Німеччини, - Bild

Ілюстративне фото: російські дрони могли шпигувати за критичною інфраструктурою Німеччини (t.me/milinua)
Автор: Наталія Кава

Росіяни за допомогою дронів ймовірно могли шпигувати безпосередньо на території Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як пише видання, вперше невідомі дрони над територією Німеччини було помічено на початку серпня. А от 22 серпня їх було помічено над атомною електростанцією, яка не працює, а також над хімічними заводами та СПГ-терміналом в землі Шлезвіґ-Гольштейн. Зазначається, що один з них рухався зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину.

Джерела видання заявляють, що це ймовірно були розвідувальні дрони, які знаходились у повітряному просторі Німеччини не законно. Ймовірно, це могли бути російські "Орлан-10", які можуть літати на відстань до 600 км. Запустити їх могли росіяни з суден, що розташовані у Північному морі.

Диверсії на військових базах у Німеччині

Нещодавно Німеччині виникли підозри щодо можливого біологічного або хімічного забруднення води, яка постачається на базу Бундесверу.

Цікаво і те, що під час навчань українських військових на німецьких полігонах теж регулярно літали невідомі безпілотники.

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