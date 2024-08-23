RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские дроны могли шпионить за критической инфраструктурой Германии, - Bild

Иллюстративное фото: российские дроны могли шпионить за критической инфраструктурой Германии (t.me/milinua)
Автор: Наталья Кава

Русские с помощью дронов вероятно могли шпионить непосредственно на территории Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как пишет издание, впервые неизвестные дроны над территорией Германии были замечены в начале августа. А вот 22 августа они были замечены над неработающей атомной электростанцией, а также над химическими заводами и СПГ-терминалом в земле Шлезвиг-Гольштейн. Отмечается, что один из них двигался со скоростью около 100 км/ч.

Источники издания заявляют, что это, вероятно, были разведывательные дроны, которые находились в воздушном пространстве Германии не законно. Вероятно, это могли быть российские "Орланы-10", которые могут летать на расстояние до 600 км. Запустить их могли россияне с судов, находящихся в Северном море.

Диверсии на военных базах в Германии

Недавно Германии возникли подозрения о возможном биологическом или химическом загрязнении воды, поставляемой на базу Бундесвера.

Интересно и то, что во время учений украинских военных на немецких полигонах тоже регулярно летали неизвестные беспилотники .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News