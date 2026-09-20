Російські дрони атакували житловий будинок у Сумах, є загибла та поранений

Загиблі та поранені

Унаслідок ворожого удару загинула цивільна жінка.

Також поранення отримав її 41-річний чоловік. Медики діагностували в нього численні уламкові пошкодження, чоловіка транспортували до лікарні для надання необхідної допомоги.

Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено житловий багатоквартирний будинок та 5 припаркованих поруч автомобілів.