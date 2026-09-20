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Российские дроны атаковали жилой дом в Сумах, есть погибшая и раненый

22:35 20.09.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: дроны РФ атаковали жилой дом в Сумах (facebook.com_DSNSPOLTAVA)

В Сумах вечером 20 сентября российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру двумя ударными беспилотниками. Вражеские дроны упали вблизи многоквартирного жилого дома.

Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Погибшие и раненые

В результате вражеского удара погибла гражданская женщина.

Также ранение получил ее 41-летний мужчина. Медики диагностировали у него многочисленные обломочные повреждения, мужчину транспортировали в больницу для оказания необходимой помощи.

Взрывной волной и обломками был поврежден жилой многоквартирный дом и пять припаркованных рядом автомобилей.

Обстрелы Сумщины

Напомним, в последние дни российские войска активизировали удары по Сумской области.

В частности, вечером 18 сентября авиабомбы РФ попали в многоэтажку в Сумах. В результате этого обстрела погибли двое работников городского совета.

Кроме этого, оккупанты применяют беспилотники для ударов по гражданскому транспорту в регионе.

Так, 19 сентября в Шосткинском районе вражеский FPV-дрон попал в автомобиль. В результате атаки погибли четверо гражданских людей.

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