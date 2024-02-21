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Російські дрони атакували Добропілля: є поранені

Фото: російські дрони атакували Добропілля 21 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Двоє жінок були поранені під час атаки дронів-камікадзе по місту Добропілля Донецької області. БПЛА атакували житловий сектор міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру.

Так, у ніч на 21 лютого російська армія завдала удари двома безпілотними летальними апаратами типу "Shahed" по м. Добропіллю. 

"Внаслідок влучання засобів ураження по житловому сектору отримали тілесні ушкодження двоє жінок 37 і 63 років, які мешкали в одному з будинків", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу, а найстаршу жінку ушпиталено. Крім того, уламками пошкоджено 4 автомобілі. 

Обстріли Добропілля

Російські війська не вперше обстрілюють Добропілля Донецької області. Під час одного з них 7 людей отримали поранення, серед них - троє дітей. Крім того, під час ще однієї атаки, дві людини загинули і три отримали поранення.

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