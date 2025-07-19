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Російські добровольці прорвались на 30 км у тил окупантів: знищено "ахматівців"

Субота 19 липня 2025 13:02
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Російські добровольці прорвались на 30 км у тил окупантів: знищено "ахматівців" Фото: Російські добровольці завдали удару по кадирівцях (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Добровольці РФ провели рейд у тилу ворога. Внаслідок знищено бійців "Ахмат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управляння розвідки МО України.

Російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" здійснили глибоку диверсійну операцію на тимчасово окупованій території України.

За словами учасників, група просунулась більш ніж на 30 кілометрів у тил ворога.

Метою операції була деморалізація противника та знищення представників підрозділу "Ахмат", який формується з вихідців з Чечні та воює на боці РФ.

У результаті точкового підриву автомобіля троє бойовиків були ліквідовані. Крім того, легіонери зібрали розвіддані про логістику, техніку та командні пункти армії РФ.

Наразі група успішно повернулася на безпечну територію. У Легіоні заявили, що операцію вважають повністю успішною.

Що відомо про Легіон "Свобода Росії"

Легіон "Свобода Росії" - це добровольче формування у складі Збройних сил України, створене з росіян, які виступають проти путінського режиму. Його заснували у березні 2022 року. Підрозділ бере участь у бойових діях на українському боці, зокрема на Донеччині, Сумщині та Запоріжжі.

Окрім цього, бійці легіону проводили рейди на територію самої Росії, зокрема у Бєлгородській області. Українська розвідка підтверджує, що ці дії завдають противнику втрат, послаблюють його логістику та спричиняють дестабілізацію прикордонних регіонів РФ.

Російська влада визнала легіон терористичною організацією. Перед тим, як приєднатися до лав ЗСУ, усі учасники проходять ретельну перевірку.

Мета легіону - не лише допомогти Україні здолати агресора, а й боротися за демократичне майбутнє самої Росії без диктатури та репресій.

У Запорізькій області російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" серйозно пошкодили одну з ключових доріг, якою війська РФ перекидали техніку та боєприпаси.

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