Російські добровольці прорвались на 30 км у тил окупантів: знищено "ахматівців"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управляння розвідки МО України.

Російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" здійснили глибоку диверсійну операцію на тимчасово окупованій території України.

За словами учасників, група просунулась більш ніж на 30 кілометрів у тил ворога.

Метою операції була деморалізація противника та знищення представників підрозділу "Ахмат", який формується з вихідців з Чечні та воює на боці РФ.

У результаті точкового підриву автомобіля троє бойовиків були ліквідовані. Крім того, легіонери зібрали розвіддані про логістику, техніку та командні пункти армії РФ.

Наразі група успішно повернулася на безпечну територію. У Легіоні заявили, що операцію вважають повністю успішною.