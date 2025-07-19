Российские добровольцы прорвались на 30 км в тыл оккупантов: уничтожены "ахматовцы"

Добровольцы РФ провели рейд в тылу врага. В результате уничтожены бойцы "Ахмат".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Российские добровольцы из Легиона "Свобода России" осуществили глубокую диверсионную операцию на временно оккупированной территории Украины. По словам участников, группа продвинулась более чем на 30 километров в тыл врага. Целью операции была деморализация противника и уничтожение представителей подразделения "Ахмат", которое формируется из выходцев из Чечни и воюет на стороне РФ. В результате точечного подрыва автомобиля трое боевиков были ликвидированы. Кроме того, легионеры собрали разведданные о логистике, технике и командных пунктах армии РФ. Сейчас группа успешно вернулась на безопасную территорию. В Легионе заявили, что операцию считают полностью успешной.