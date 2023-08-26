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Бійці легіону "Свобода Росії" за допомогою дрона знищили загарбників (відео)

Фото: російські добровольці за допомогою дрона знищили загарбників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці легіону "Свобода Росії" ліквідували російських окупантів за допомогою дронів. Військові показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на легіон у Telegram.

Російські добровольці показали знищення групи противника операторами другого взводу ударної роти легіону. Бійці скинули з безпілотника боєприпаси.

"Боєприпас на базі ВОГ-17М під час вибуху створює зону ураження осколками радіусом до 7 м. В результаті противник зазнав втрат живою силою. За візуальним спостереженням і перехопленням, у противника санітарні втрати 1 окупант і 2 безповоротні (1-300 і 2-200)", - йдеться у повідомленні.

 

Втрати армії РФ

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на війні проти України десятки тисяч одиниць техніки та понад 260 тисяч військових. ЗСУ за минулу добу знищили ще 640 окупантів.

При цьому російське Міністерство оборони не розкриває втрати своїх військ на війні. Також невідомі втрати ворожих військових формувань, наприклад, ПВК "Вагнера".

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