Российские добровольцы из БТР обстреляли оккупантов на окраине Волчанска (видео)

Российские добровольцы принимают активное участие в отражении атаки оккупантов в окрестностях Волчанска и ведут по ним огонь из бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал " Русского добровольческого корпуса ".

Поэтому бойцы РДК ведут по ним огонь и используют для этого БТР-82А. На видео можно увидеть, как по врагу ведется усиленный огонь из пулемета.

Отмечается, что россияне пытаются закрепиться на территории местного мясокомбината и одной из крайних улиц Волчанска.

Российское наступление на Волчанск

Волчанск расположен на севере Харьковской области, фактически в пяти километрах от государственной границы с РФ. Город был в оккупации несколько месяцев 2022 года, но уже осенью был освобожден.

На днях оккупанты пошли в наступление на город снова, пока что до окраин населенного пункта доходят лишь разрозненные группы, которые уничтожаются украинскими войсками. В то же время начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что Волчанск "превращается" в Бахмут или Марьинку из-за постоянных ударов россиян с воздуха.

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