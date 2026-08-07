Російські диверсанти активізували спроби закріпитися у Лимані

РФ продовжує атаки на Лиман

Російські війська активізували спроби прорватися до Лимана та закріпитися на його околицях. Проте українська оборона залишається ефективною, ЗСУ утримують позиції, каже Трегубов.

За словами речника, загарбники присутні як на північ від Лимана, так і на східних підступах до міста. Вони масштабували маршрути через райони Зарічного та Ямполя, звідки намагаються проникати в Лиман за допомогою ДРГ.

"І тут великий сіряк від Зарічного та Ямполя безпосередньо біля самого Лиману. Це фактично маршрути їхніх "інфільтраційних" груп, якими вони намагаються туди прориватися", - заявив Трегубов.

На його думку, Лиман є добре укріпленим місцем з:

достатньою кількістью особового складу,

ефективно вибудованою системою захисту як на землі, так і в повітрі.

Тому ефективність ворога на цьому напрямку не є дуже високою, хоча Лиман має стратегічне значення для РФ, повідомив речник УОС.

"Захоплення міста розглядається як один із кроків на шляху до Слов'янсько-Краматорської агломерації - однієї з головних цілей росіян на сході України", - уточнив він.

Ситуація біля Сіверського Донцю

Як каже Трегубов, річка Сіверський Донець залишається природним рубежем оборони, а спроби ворожого форсування під її контролем ЗСУ є малоефективними.

Тож окупанти намагаються обходити її, використовуючи свої позиції на інших ділянках фронту.

СОУ утримують Ямпіль

За даними речника, українські бійці продовжують утримувати Ямпіль.

"З логістикою там все непросто, тому що він фактично оточений або зоною контролю ворога, або сіряком. Проте весь цей час Ямпіль вдається утримувати", - зазначив Трегубов.