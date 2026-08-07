UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Російські диверсанти активізували спроби закріпитися у Лимані

15:36 07.08.2026 Пт
2 хв
Росія не покидає намірів захопити ще одне місто на Донеччині
aimg Олена Бджола
Фото: прифронтове місто Лиман на Донеччині (Getty Images)

Окупанти обрали нову тактику захоплення Лиману. Російські ДРГ тиснуть в районах Зарічного та Ямполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова в ефірі "Суспільне Студія".

РФ продовжує атаки на Лиман

Російські війська активізували спроби прорватися до Лимана та закріпитися на його околицях. Проте українська оборона залишається ефективною, ЗСУ утримують позиції, каже Трегубов.

За словами речника, загарбники присутні як на північ від Лимана, так і на східних підступах до міста. Вони масштабували маршрути через райони Зарічного та Ямполя, звідки намагаються проникати в Лиман за допомогою ДРГ.

"І тут великий сіряк від Зарічного та Ямполя безпосередньо біля самого Лиману. Це фактично маршрути їхніх "інфільтраційних" груп, якими вони намагаються туди прориватися", - заявив Трегубов.

На його думку, Лиман є добре укріпленим місцем з:

  • достатньою кількістью особового складу,
  • ефективно вибудованою системою захисту як на землі, так і в повітрі.

Тому ефективність ворога на цьому напрямку не є дуже високою, хоча Лиман має стратегічне значення для РФ, повідомив речник УОС.

"Захоплення міста розглядається як один із кроків на шляху до Слов'янсько-Краматорської агломерації - однієї з головних цілей росіян на сході України", - уточнив він.

Ситуація біля Сіверського Донцю

Як каже Трегубов, річка Сіверський Донець залишається природним рубежем оборони, а спроби ворожого форсування під її контролем ЗСУ є малоефективними.

Тож окупанти намагаються обходити її, використовуючи свої позиції на інших ділянках фронту.

СОУ утримують Ямпіль

За даними речника, українські бійці продовжують утримувати Ямпіль.

"З логістикою там все непросто, тому що він фактично оточений або зоною контролю ворога, або сіряком. Проте весь цей час Ямпіль вдається утримувати", - зазначив Трегубов.

Раніше РБК-Україна писало, що наразі армія РФ не має сил і ресурсів для швидкого прориву фронту на Донеччині. Попри це, під загрозою залишаються Костянтинівка, Лиман і Добропілля.

Також у червні Росія зосередила близько 11 тисяч військових у тактичному районі Костянтинівка - Дружківка та продовжує спроби просування на цьому напрямку.

Крім того, ще у квітні російська армія продовжувала наступ на Лиман. Проте змінила тактику після невдалого штурму.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаДонецька областьДРГВійна Росії проти України