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Російські державні ЗМІ назвали прізвище наступника зниклого Суровікіна

Фото: генерала Суровікіна відправили у відставку (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Офіційна російська пропаганда підтвердила відставку Сергія Суровікіна з посади головнокомандувача Військово-космічних сил Росії. Генерал зник з поля зору після заколоту найманців "Вагнера" у червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Як заявило "інформоване джерело" агентства, тимчасово виконувачем обов'язків призначено начальника головного штабу ВКС генерала Віктора Афзалова.

Під час заколоту "Вагнера" Суровікін з'явився на відео без відзнаки, виглядав невпевнено, закликаючи Євгена Пригожина припинити бунт.

Після заколоту, який завершився переговорами та угодою, російські та західні ЗМІ повідомили, що Суровікін перебуває під слідством щодо можливої співучасті у повстанні і утримується під домашнім арештом.

Суровікін отримав прізвисько "Генерал Армагеддон" під час військової інтервенції Росії у Сирії.

Він був призначений відповідальним за російське вторгнення в Україні в жовтні минулого року, але в січні цю роль було передано начальнику Генерального штабу генералу Валерію Герасимову, а Суровікін став заступником Герасимова.

 

Напередодні близький до Кремля російський журналіст Олексій Венедиктов повідомив, що Сергія Суровікіна звільнили з посади головного комітету ВКС.

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