Російські бомбардувальники Ту-95 запустили ракети по Україні

В районі російського міста Енгельс зафіксовані пуски ракет російськими стратегічними бомбардувальниками Ту-95 в напрямку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу", - йдеться у повідомленні.
За даними моніторингових джерел, ракети очікуються у нашому повітряному просторі протягом 30-60 хвилин.
Тим часом у багатьох областях України оголошено повітряну тривогу.
Сили ППО збивають ворожі БпЛА типу "Shahed" у Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Дрони прямують західним та північно-західним курсом.
Ввечері у середу, 29 травня, агресор запустив у напрямку України ударні дрони "Шахед".
Поступово тривога розповсюдилася на більшість областей України.
Згодом пролунали звуки вибухів у Дніпрі та передмісті.
Крім того, ворог обстріляв Харків, пошкоджено критичну інфраструктуру.
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