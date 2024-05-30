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Російські бомбардувальники Ту-95 запустили ракети по Україні

Фото: росіяни запустили ракети зі стратегічної авіації (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В районі російського міста Енгельс зафіксовані пуски ракет російськими стратегічними бомбардувальниками Ту-95 в напрямку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельсу", - йдеться у повідомленні.

За даними моніторингових джерел, ракети очікуються у нашому повітряному просторі протягом 30-60 хвилин.

Тим часом у багатьох областях України оголошено повітряну тривогу.

Сили ППО збивають ворожі БпЛА типу "Shahed" у Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Дрони прямують західним та північно-західним курсом.

Нічна повітряна атака на Україну

Ввечері у середу, 29 травня, агресор запустив у напрямку України ударні дрони "Шахед".

Поступово тривога розповсюдилася на більшість областей України.

Згодом пролунали звуки вибухів у Дніпрі та передмісті.

Крім того, ворог обстріляв Харків, пошкоджено критичну інфраструктуру.

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Війна Росії проти України