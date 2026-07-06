Російські банки опинилися на межі "вибухової" кризи, - Reuters

"Вибухова" банківська криза чекає на Росію

Двосторінковий документ для інформування європейських чиновників про стан банків Росії розкриває їхню вразливість перед подальшими обмеженнями з боку Заходу.

Російські банки в основному витримали санкції, введені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році. Але погіршення кредитного стану і зростаюча заборгованість домогосподарств створюють "вибуховий" ризик.

Економіка Росії перебуває у хиткому становищі

Міністерство економіки РФ знизило свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту до 0,4% у 2026 році з раніше прогнозованих 1,3% та до 1,4% у 2027 році з 2,8%.

У розвідувальній доповіді йдеться про те, що банки змушені надавати субсидовані кредити оборонним компаніям, покупцям житла та іншим категоріям позичальників.

Державні програми кредитування, реструктуризація кредитів та державна підтримка маскують уразливість банків.

"Ситуація створює ілюзію динамічної економіки, яка насправді приховує вибухонебезпечну ситуацію, яку може спровокувати економічний шок, наприклад, амбітний пакет санкцій проти банків", - йдеться у звіті.

Кредити поховають російську економіку

Кредитування призвело до збільшення обсягу позик, які можуть ніколи не бути погашені.

Згідно зі звітом, 10% корпоративних кредитів є сумнівними.

Також у 2025 році понад 500000 росіян оголосили про банкрутство, що майже на третину більше, ніж у попередньому році. А державні програми спонукали понад 13 мільйонів росіян одночасно взяти як мінімум три кредити.

Росіяни відхрещуються від банківської кризи

Заступник голови Центрального банку Росії Філіп Габунія заявив у червні, що "уразливості у фінансовому секторі не є критичними". Ще він вважає, що резерви капіталу банків перебувають на найвищому рівні за три роки. А обсяг проблемних корпоративних кредитів за останні півтора роки називає таким, що дорівнює 4%.

Європа обговорює нові санкції проти РФ

Європейські дипломати зараз думають про можливість цілеспрямованої боротьби з банками та криптовалютними мережами Росії.

Також санкції будуть спрямовані на:

виробництво безпілотників,

нафтотрейдерів,

нафтопереробні підприємства.

Це додасть до списку санкцій десятки фізичних та юридичних осіб, включно з майже 90 банками. Унаслідок чого кількість кредитних установ, які потрапили до чорного списку, перевищить 100 - більше половини всіх банків країни, які мають міжнародні зв'язки.