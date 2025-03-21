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Російські авіаудари по Запорізькому району: кількість поранених збільшилася

Фото: наслідки російських авіаударів по Запорізькому району (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Запорізькому районі зросла кількість постраждалих внаслідок російських бомбових ударів вже до шести людей. Зазнали руйнувань приватні будинки, сталася пожежа.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

"Шість постраждалих, серед яких 4-річний хлопчик. Такі наслідки ворожої атаки на Запорізький район", - розповів чиновник вранці..

Раніше вночі з'явилися дані від місцевої влади та від Державної служби з надзвичайних ситуацій про п'ятьох постраждалих через російські авіаудари по передмістю Запоріжжя. Зокрема, рятувальники інформували, що це 61-річний чоловік, троє жінок віком 50, 54 та 55 років, а також - дитина.

"Авіабомби зруйнували два та пошкодили три приватні будинки, а також споруди на території дачного кооперативу. На місцях влучань виникла пожежа", - повідомив начальник ОВА. 

Він додав, що постраждалим була надана необхідна допомога. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

Удар КАБами по передмістю Запоріжжя

Раніше повідомлялося, що 20 березня ввечері росармія атакувала керованими авіабомбами населені пункти Запорізького району. На місці влучань спалахнули пожежі, й були поранені люди.

В ОВА розповіли, що внаслідок ворожої атаки загорілися автівки та житлові будинки. Як передали надзвичайники, від ДСНС для ліквідації наслідків залучили 55 рятувальників і 9 одиниць техніки.

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ЗапоріжжяПожежаАвіаудари