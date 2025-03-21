Російські авіаудари по Запорізькому району: кількість поранених збільшилася

У Запорізькому районі зросла кількість постраждалих внаслідок російських бомбових ударів вже до шести людей. Зазнали руйнувань приватні будинки, сталася пожежа.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
"Шість постраждалих, серед яких 4-річний хлопчик. Такі наслідки ворожої атаки на Запорізький район", - розповів чиновник вранці..
Раніше вночі з'явилися дані від місцевої влади та від Державної служби з надзвичайних ситуацій про п'ятьох постраждалих через російські авіаудари по передмістю Запоріжжя. Зокрема, рятувальники інформували, що це 61-річний чоловік, троє жінок віком 50, 54 та 55 років, а також - дитина.
"Авіабомби зруйнували два та пошкодили три приватні будинки, а також споруди на території дачного кооперативу. На місцях влучань виникла пожежа", - повідомив начальник ОВА.
Він додав, що постраждалим була надана необхідна допомога. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу.
Раніше повідомлялося, що 20 березня ввечері росармія атакувала керованими авіабомбами населені пункти Запорізького району. На місці влучань спалахнули пожежі, й були поранені люди.
В ОВА розповіли, що внаслідок ворожої атаки загорілися автівки та житлові будинки. Як передали надзвичайники, від ДСНС для ліквідації наслідків залучили 55 рятувальників і 9 одиниць техніки.
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