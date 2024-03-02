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Російські авіакомпанії до квітня припинять працювати з ООН

Фото: Російські авіакомпанії припинять працювати з ООН (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські авіакомпанії майже позбулися всіх контрактів із миротворчими та політичними місіями ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК.

За даними російського ЗМІ, в МЗС Росії підтвердили, що компанії покинуть ринок ООН у першому кварталі 2024 року.

Організація перестала укладати нові контракти після того, як Міжнародна організація цивільної авіації виставила Росії "червоний прапорець" за подвійну реєстрацію повітряних суден. 

"Проблема непродовження контрактів на надання російськими компаніями авіатехніки для потреб ООН має системний характер. Після затвердження ІКАО рішення про наявність щодо Росії "серйозного занепокоєння у сфері безпеки польотів" Секретаріат ООН, ґрунтуючись винятково на своєму власному тлумаченні SSC, обмежив участь російських компаній у нових конкурсах на постачання авіапослуг в інтересах всесвітньої Організації", - пояснила представниця міністерства Марія Захарова. 

Виключення Росії

Нагадаємо, минулого року ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.

Також уперше в історії Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

До того ж РФ виключили з Ради Європи та Ради ООН з прав людини.

Ми писали, що голова організаційного комітету Міс Україна Вероніка Щіпцова повідомила, що Росія не братиме участь у головному міжнародному конкурсі краси Міс Світу.

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