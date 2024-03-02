Российские авиакомпании до апреля прекратят работать с ООН

По данным российского СМИ, в МИД России подтвердили, что компании покинут рынок ООН в первом квартале 2024 года.

Организация перестала заключать новые контракты после того, как Международная организация гражданской авиации выставила России "красный флажок" за двойную регистрацию воздушных судов.

"Проблема непродления контрактов на предоставление российскими компаниями авиатехники для нужд ООН имеет системный характер. После утверждения ИКАО решения о наличии в отношении России "серьезного беспокойства в сфере безопасности полетов" Секретариат ООН, основываясь исключительно на своем собственном толковании SSC, ограничил участие российских компаний в новых конкурсах на поставку авиауслуг в интересах всемирной Организации", - пояснила представительница министерства Мария Захарова.

Исключение России

Напомним, в прошлом году ООН начала очищаться от губительного влияния России. Впервые в истории организация не избрала Россию в состав Международного суда Организации Объединенных Наций.

Также впервые в истории Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.

К тому же, РФ исключили из Совета Европы и Совета ООН по правам человека.

Мы писали, что глава организационного комитета Мисс Украина Вероника Щипцова сообщила, что Россия не будет участвовать в главном международном конкурсе красоты Мисс Мира.

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