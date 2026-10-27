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Російські атаки паралізували металургію: Al Jazeera показала зруйновану "Каметсталь"

14:57 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Юлія Бойко
Російські атаки паралізували металургію: Al Jazeera показала зруйновану "Каметсталь" Росія атакувала "Каметсталь" у Кам'янському балістикою (фото: metinvestholding.com)
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Виробництво сталі в Україні майже повністю зупинилося після серії російських атак на металургійні підприємства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на репортаж Al Jazeera з комбінату "Каметсталь" у Кам’янському.

Атака на "Каместаль"

Журналісти побували на підприємстві, яке входить до трійки найбільших металургійних заводів на підконтрольній Україні території. Повідомляється, що усі три великі підприємства Метінвесту останніми тижнями були зупинені внаслідок російських ударів.

"Каметсталь" припинила роботу у вересні після удару балістичною ракетою. Внаслідок атаки загинули п’ятеро працівників, а одна з доменних печей була зруйнована.

"До нас прийшло лихо. Балістична ракета влучила саме сюди, безпосередньо в доменну піч", – розповів генеральний директор комбінату.

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За оцінкою видання, атака завдала підприємству збитків на мільйони доларів, а відновлення може тривати місяці або навіть роки.

Працівниці підприємства розповіли, що іноді спускаються до укриттів два-три рази на день. Люди хвилюються одночасно за життя, робочі місця та майбутнє підприємства.

Металургія має вплив на всю економіку України

У Al Jazeera наголошують: нинішня ситуація має критичне значення для всієї економіки України, адже до повномасштабної війни на залізо та сталь припадало понад 30% українського експорту.

Після кількох тижнів масованих російських атак виробництво сталі в країні, за словами співрозмовника видання, скоротилося майже до нуля.

Раніше ми повідомляли, що економіка України відреагувала на зупинку металургійних комбінатів і це спричинило падіння ВВП на 2,4%.

Криза металургії загрожує не лише падінням виробництва сталі, а й втратою робочих місць, валютної виручки, податкових надходжень та промислової бази, від якої залежить майбутнє відновлення країни.

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