Российская армия атаковала Торецк в Донецкой области: есть разрушения

В четверг, 24 ноября, российские военные атаковали Торецк (Донецкая область). В результате обстрела был разрушен детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Российская ракета полностью уничтожила детсад "Мир". Этот удар не только циничный, но и символический, ибо россияне уничтожают мир повсюду, куда могут дотянуться", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, с 24 февраля в Донецкой области российские военные разрушили и повредили 682 учебных заведения. В том числе 283 детсада и 298 школ.

"Это красноречиво свидетельствует о том, что на нас напало государство-террорист", - добавил глава ОВА.

Павел Кириленко призвал жителей области, а особенно прифронтовых территорий покинуть регион.