Російські акції обвалилися після заяви Трампа про скорочення дедлайну для Путіна

Російський ринок акцій перейшов у режим стрімкого падіння котирувань після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що скорочує дедлайн диктатору Володимиру Путіну щодо укладення мирної угоди з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Зазначається, що індекс Московської біржі, що відображає котирування акцій найбільших російських компаній, знизився з 2 777,3 до 2 727,2 пункти після заяви Трампа.

За одну годину (з 14:55 до 16:08 за місцевим часом) індекс втратив 1,8%, або 1,4 млрд доларів за капіталізацією.

До 16:31 акції Сбербанку знизились на 1,22%, "Газпрому" - на 2,77%, "Лукойлу" - на 1,11%, а "Совкомфлоту" - на 2,24%.

Також збитки відчули наступні компанії: майже 3% втратив у ціні "Мечел", 3,2% - "Новатек", на 4% "подешевшав "Аерофлот".

Окрім того, значно ослаб рубль: юань подорожчав на майже 2%, до 11,27 рубля, а курс долара на Форексі зріс на 2,1%, до 81,05 рубля.