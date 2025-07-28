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Російські акції обвалилися після заяви Трампа про скорочення дедлайну для Путіна

Росія, Понеділок 28 липня 2025 22:46
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Російські акції обвалилися після заяви Трампа про скорочення дедлайну для Путіна Фото: російські акції обвалилися після заяви Трампа про скорочення дедлайну для Путіна (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський ринок акцій перейшов у режим стрімкого падіння котирувань після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що скорочує дедлайн диктатору Володимиру Путіну щодо укладення мирної угоди з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Зазначається, що індекс Московської біржі, що відображає котирування акцій найбільших російських компаній, знизився з 2 777,3 до 2 727,2 пункти після заяви Трампа.

За одну годину (з 14:55 до 16:08 за місцевим часом) індекс втратив 1,8%, або 1,4 млрд доларів за капіталізацією.

До 16:31 акції Сбербанку знизились на 1,22%, "Газпрому" - на 2,77%, "Лукойлу" - на 1,11%, а "Совкомфлоту" - на 2,24%.

Також збитки відчули наступні компанії: майже 3% втратив у ціні "Мечел", 3,2% - "Новатек", на 4% "подешевшав "Аерофлот".

Окрім того, значно ослаб рубль: юань подорожчав на майже 2%, до 11,27 рубля, а курс долара на Форексі зріс на 2,1%, до 81,05 рубля.

Новий дедлайн Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що він вирішив змінити умови свого ультиматуму про вторинні тарифи для російського диктатора Володимира Путіна. Тепер у диктатора немає 50 днів на укладання мирної угоди з Україною.

За словами американського лідера, у глави Кремля залишилося 10-12 днів.

Також раніше Трамп заявляв про плани запровадити 100% вторинні тарифи для країн, які продовжуватимуть торгівлю з Росією.

Окрім того, американський лідер зазначав, що розглядає не тільки вторинні тарифи, а й вторинні санкції проти Росії.

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