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Российские акции обвалились после заявления Трампа о сокращении дедлайна для Путина

Россия, Понедельник 28 июля 2025 22:46
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Российские акции обвалились после заявления Трампа о сокращении дедлайна для Путина Фото: российские акции обвалились после заявления Трампа о сокращении дедлайна для Путина (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский рынок акций перешел в режим стремительного падения котировок после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает дедлайн диктатору Владимиру Путину по заключению мирного соглашения с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Отмечается, что индекс Московской биржи, отражающий котировки акций крупнейших российских компаний, снизился с 2 777,3 до 2 727,2 пункта после заявления Трампа.

За один час (с 14:55 до 16:08 по местному времени) индекс потерял 1,8%, или 1,4 млрд долларов по капитализации.

К 16:31 акции Сбербанка снизились на 1,22%, "Газпрома" - на 2,77%, "Лукойла" - на 1,11%, а "Совкомфлота" - на 2,24%.

Также убытки почувствовали следующие компании: почти 3% потерял в цене "Мечел", 3,2% - "Новатэк", на 4% "подешевел" "Аэрофлот".

Кроме того, значительно ослаб рубль: юань подорожал почти на 2%, до 11,27 рубля, а курс доллара на Форексе вырос на 2,1%, до 81,05 рубля.

Новый дедлайн Трампа новый дедлайн

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он решил изменить условия своего ультиматума о вторичных тарифах для российского диктатора Владимира Путина. Теперь у диктатора нет 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной.

По словам американского лидера, у главы Кремля осталось 10-12 дней.

Также ранее Трамп заявлял о планах ввести 100% вторичные тарифы для стран, которые будут продолжать торговлю с Россией.

Кроме того, американский лидер отмечал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против России.

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