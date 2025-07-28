Российские акции обвалились после заявления Трампа о сокращении дедлайна для Путина
Российский рынок акций перешел в режим стремительного падения котировок после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает дедлайн диктатору Владимиру Путину по заключению мирного соглашения с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Отмечается, что индекс Московской биржи, отражающий котировки акций крупнейших российских компаний, снизился с 2 777,3 до 2 727,2 пункта после заявления Трампа.
За один час (с 14:55 до 16:08 по местному времени) индекс потерял 1,8%, или 1,4 млрд долларов по капитализации.
К 16:31 акции Сбербанка снизились на 1,22%, "Газпрома" - на 2,77%, "Лукойла" - на 1,11%, а "Совкомфлота" - на 2,24%.
Также убытки почувствовали следующие компании: почти 3% потерял в цене "Мечел", 3,2% - "Новатэк", на 4% "подешевел" "Аэрофлот".
Кроме того, значительно ослаб рубль: юань подорожал почти на 2%, до 11,27 рубля, а курс доллара на Форексе вырос на 2,1%, до 81,05 рубля.
Новый дедлайн Трампа новый дедлайн
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он решил изменить условия своего ультиматума о вторичных тарифах для российского диктатора Владимира Путина. Теперь у диктатора нет 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной.
По словам американского лидера, у главы Кремля осталось 10-12 дней.
Также ранее Трамп заявлял о планах ввести 100% вторичные тарифы для стран, которые будут продолжать торговлю с Россией.
Кроме того, американский лидер отмечал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против России.
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