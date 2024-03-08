Російське втручання посилюється в міру того, як Молдова рухається в Європу, - Санду

Вона пояснила, що Кишинів особливо побоюється сплеску дезінформації напередодні президентських виборів і референдуму про членство в ЄС, запланованого на осінь.

Також Санду стверджує, що ситуація в невизнаному Придністров'ї стабільна, хоча не так давно місцеві "депутати" попросили "Росію про допомогу".

"Це "звернення" (з боку Придністров'я) прозвучало в той момент, коли тираспольський режим одночасно просив у Росії, Європейського союзу, Організації економічного співробітництва та розвитку і ООН грошей, але не військової підтримки", - сказала вона.

Також Санду запевняє, що від початку війни в Україні значна кількість людей із цього регіону подали заяви на отримання молдавського паспорта. За її словами, це свідчить про те, що молоді люди хочуть уникнути призову в російську армію.

Війна в Україні

Також президент Молдови закликала до посилення підтримки України, яка є оплотом для її країни. Вона впевнена, що російського диктатора Володимира Путіна необхідно зупинити для безпеки Європи.

"Сьогодні ми почуваємося в безпеці завдяки опору українців, але Європа - не тільки Європа, а й усі країни, які цінують повагу до своїх кордонів - повинні зрозуміти, що Володимира Путіна необхідно зупинити. Якщо ми хочемо миру, ми повинні допомогти Україні всіма силами", - заявила вона.

Вона також думає, що багато європейців тепер розуміють, що Путін не зупиниться. Саме тому необхідно знайти більш ефективний спосіб для підтримки України.

Допомога Молдови

Минулого року Молдова відправила три партії гуманітарної допомоги - у лютому, квітні та вересні - переважно для потреб української армії.

Крім того, у червні 2023 року Молдова відправила вісім вантажівок гуманітарної допомоги на суму 200 тисяч євро для ліквідації екологічних і гуманітарних наслідків, викликаних руйнуванням греблі в Новій Каховці.

Минулого року повідомлялося, що Молдова приєднається до міжнародного реєстру збитків через агресію РФ проти України.

Під час візиту до України у листопаді минулого року президент Молдови Майя Санду заявила, що Молдову вдалося вберегти від окупації лише завдяки діям українських військових.