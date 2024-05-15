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Російське вторгнення в Україну вплинуло на економіки Східної Європи, - ЄБРР

Лондон, Середа 15 травня 2024 09:25
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Російське вторгнення в Україну вплинуло на економіки Східної Європи, - ЄБРР Фото: ЄБРР оновив прогноз щодо економіки Східної Європи (
Автор: Олександр Білоус

Вторгнення Росії в Україну вдарило за вартістю суверенних позик для десяти східних членів ЄС, збільшивши вартість приблизно на піввідсотка від початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз ЄБРР.

"Ви бачите вплив війни на Центральну Європу. Багато урядів відкрито говорять про свій страх зазнати нападу, і це, безумовно, сигнал, який сприймається ринками", - сказала головний економіст ЄБРР Беата Яворчик в інтерв'ю Bloomberg.

За даними ЄБРР, спред боргу до п'ятирічних облігацій Німеччини для країн ЄС у регіоні ЄБРР різко зріс після початку війни і залишається вищим за 100 процентних пунктів. Це стосується таких країн, як Польща, Угорщина, Хорватія та Латвія.

У звіті йдеться, що в регіонах ЄБРР загалом медіанна прибутковість 5-річних державних облігацій збільшилася на три відсоткові пункти в період з початку лютого 2022 року, коли розпочалася війна, до середини квітня 2024 року. ЄБРР працює приблизно у 40 країнах на трьох континентах, від сходу ЄС до Центральної Азії.

Пом'якшувальна роль членства в ЄС

Східні члени Європейського Союзу були одними з найбільших критиків вторгнення Росії в Україну, пропонуючи посилити санкції та надаючи військову допомогу Києву. За даними ЄБРР, хоча їхня географічна близькість до конфлікту збільшила вартість запозичень, членство в Європейському Союзі значно підвищило рівень життя.

За словами Яворчик, для восьми східноєвропейських країн, що приєдналися до ЄС у 2004 році, членство стало величезним успіхом. Їх економіка нині відповідає загалом 50% ВВП душу населення Німеччини проти 26% 2003 року. Згідно зі звітом, близько половини цього зростання посідає ефект від приєднання до блоку.

"Не дивно, що інші країни зацікавлені у вступі до ЄС", - сказала Яворчик.

Прогноз ЄБРР

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує, що економіка України зросте на 3,0% у 2024 році. Цей показник відповідає прогнозу для всього регіону, де працює банк.

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