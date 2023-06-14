Російське вторгнення в Україну викликало рекордну кількість біженців у світі, - ООН

Російське вторгнення в Україну призвело до найбільшого річного збільшення кількості людей, які вимушено переміщені внаслідок переслідувань, конфліктів, насильства та порушень прав людини за останні десятиліття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт агентства ООН у справах біженців.
У 2022 році кількість переміщених осіб зросла на 21% і на кінець року становила, за оцінками, 108,4 млн осіб. У травні 2023 року це число, ймовірно, збільшилося до більш ніж 110 млн осіб, при цьому вторгнення Росії, що триває, і війна в Судані є основними факторами зростання.
"Ці цифри показують нам, що деякі люди надто швидко кидаються в конфлікт і надто повільно знаходять рішення. Наслідком цього є спустошення, переміщення та страждання для кожного з мільйонів людей, насильно вигнаних зі своїх будинків", - сказав Філіппо Гранді, верховний комісар ООН з питань справам біженців.
Загальна кількість біженців у всьому світі зросла до кінця 2022 року на рекордні 35%, або 8,9 млн осіб, і досягла 34,6 млн осіб, йдеться у звіті. Збільшення було здебільшого пов'язане з вихідцями з України та переглянутими оцінками кількості афганців в Ірані та Пакистані.
За даними УВКБ ООН, у перші дні війни в Україні "понад 200 тисяч біженців щодня шукали безпеки за кордоном, спочатку в сусідніх країнах з Україною".
Наприкінці 2022 року "11,6 млн українців залишалися переміщеними особами, у тому числі 5,9 млн усередині своєї країни та 5,7 млн бігли до сусідніх країн", що створило найшвидшу кризу переміщення та одну з найбільших з часів Другої світової війни, йдеться у доповіді.
"Доповідь є обвинувальним актом щодо стану нашого світу, який здається все більш небезпечним і непередбачуваним", - сказав Метью Солтмарш, голова відділу новин та засобів масової інформації УВКБ ООН.
У той час як вторгнення в Україну призвело до найбільшої кризи вимушеного переміщення з точки зору масштабів та швидкості у 2022 році, конфлікти та відсутність безпеки в інших частинах світу з тих пір також продовжуються чи поновлюються, йдеться у доповіді.
Нагадаємо, за даними Центру моніторингу внутрішніх переміщень, російське вторгнення в Україну спровокувало переміщення 16,9 млн осіб - "найвищий показник, що будь-коли зареєстрований для будь-якої країни".
Нагадаємо, Національний банк України очікує, що кількість українців , які перебувають за кордоном, на початку 2023 року становитиме 9 млн осіб. Повернення може розпочатися не раніше наступного року. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року за кордоном залишатимуться 5,9 млн українців.
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