Російське вторгнення в Україну та високі ціни прискорять відмову від нафти, - МЕА

Зростання світового попиту на нафту сповільниться протягом наступних кількох років, оскільки високі ціни та вторгнення Росії в Україну прискорять перехід від викопного палива. Пік буде досягнуто до кінця цього десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Міжнародного енергетичного агентства ( МЕА ).

"Вторгнення Росії в Україну спровокувало стрибок цін на нафту і висунуло на перший план проблеми безпеки постачання, що допомогло прискорити впровадження екологічно чистих енергетичних технологій", - йдеться у повідомленні МЕА.

За даними агентства, споживання у 2024 році зростатиме вдвічі швидше, ніж у попередні два роки, а остаточний пік попиту настане в цьому десятилітті, оскільки електромобілі призведуть до зниження використання бензину автомобілям. Оскільки виробничі потужності продовжують зростати, ринки залишаться "адекватно забезпеченими" до 2028 року.

"Найближчими роками зростання світового попиту на нафту сповільниться майже до повної зупинки. Перехід до економіки чистої енергії набирає обертів, і пік світового попиту на нафту очікується до кінця цього десятиліття", - йдеться у повідомленні агентства, яке консультує найбільші економіки.

Скорочення попиту

Країни-споживачі протягом багатьох років відмовлялися від викопного палива, щоб обмежити викиди парникових газів та запобігти катастрофічним змінам клімату. Ці амбіції зміцнилися, коли ціни на нафту та газ злетіли після того, як Росія напала на Україну на початку 2022 року.

Короткострокові та довгострокові перспективи сильно різняться. Агентство заявило, що світові ринки нафти можуть значно скоротитися протягом наступних кількох місяців, оскільки споживання палива в Китаї відновлюється після пандемії, а виробники ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією скорочують видобуток. Нафта сьогодні торгується близько 75 доларів за барель.

Наступний рік також виглядає напруженим, особливо в другій половині, оскільки запаси нафти скорочуватимуться, навіть якщо зростання світового попиту впаде до 860 тисяч барелів на день порівняно з 2,4 млн барелів на день цього року, або близько 2%.

Однак у наступні роки світ стане менш залежним від вуглеводнів. Згідно зі звітом МЕА, світове зростання споживання палива скоротиться до 400 тисяч барелів на день 2028 року. До цього моменту світовий попит досягне 105,7 млн барелів на добу.

МЕА прогнозує, що використання бензину - другого за величиною нафтопродукту - знизиться з 2023 року, а нафти як транспортне паливо - повністю через три роки, при цьому зростання бензину в основному обмежується нафтохімією і авіаційним паливом. Потреба в паливному паливі досягне абсолютного піку в 81,6 млн барелів на день у 2028 році.

Прогнози МЕА

Як зазначає Bloomberg, агентство вже повідомляло про наближення "пікового попиту" у цьому десятилітті у звітах за останні кілька років, хоча останнім часом перспективи були затьмарені COVID-19 та вторгненням Росії в Україну. Згідно з довгостроковим прогнозом, опублікованим МЕА у 2022 році, попит на нафту вийде на плато у 2030-х роках.

Аналіз МЕА показує, що енергетичний перехід набирає обертів, оскільки напад Росії - члена ОПЕК+ - на Україну викликає тривогу у споживачів щодо їхньої залежності від імпорту нафти. Згідно зі звітом, до 2030 року заплановано понад 2 трлн доларів інвестицій у чисту енергетику.