Російське вторгнення створило ще одну гостру проблему для Донбасу, - британська розвідка

Нестача води стала гострою проблемою для окупованого Росією Донецька після вторгнення Росії до України у 2022 році. Місцева адміністрація заявила, що запаси води у регіоні перебувають на небезпечно низькому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, канал Сіверський-Донець - Донбас, який забезпечує регіон водою, залишається значною мірою під контролем України, але його довгий маршрут піддається спробам захоплення. Російські сили, ймовірно, намагалися взяти під контроль канал, щоб зменшити нестачу води у Донецьку.

Канал Сіверський-Донець - Донбас проходить через місто Часів Яр, приблизно за 6 км на захід від Бахмута. За даними британської розвідки, інтенсивне використання Росією артилерії для спроби захоплення Бахмута і прилеглих територій завдало супутніх втрат каналу та іншій регіональній водній інфраструктурі. Це також підірвало зусилля Росії щодо поповнення нестачі води, спочатку створеної її вторгненням.

"Щоб компенсувати відсутність успіху у захопленні та утриманні каналу, Росія, ймовірно, будує водопровід, щоб зменшити нестачу води в Донецьку. Однак навряд чи це повністю компенсує скорочення доступу окупованих регіонів до води", - зазначають у Міноборони Британії.