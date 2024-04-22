Російське військове командування серйозно ставиться до захоплення Часового Яру: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Російські війська нещодавно незначно просунулися на захід від Кремінної на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна 21 квітня.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 19 квітня, показує, що російські війська трохи просунулися на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної).

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Сватового поблизу Стельмахівки;

на захід від Кремінної поблизу Тернів;

на південь від Кремінної поблизу Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

Російські війська продовжували наступ у напрямку Сіверська (на північний схід від Бахмута) 21 квітня, але не домоглися якихось підтверджених успіхів.

Українські військові джерела повідомили, що російські війська безуспішно атакували

на схід Сіверська поблизу Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверська поблизу Спірного.

Джерело, пов'язане з російським ПДВ, заявило, що українські сили, як і раніше, контролюють тактичні висоти на півночі та північному заході від Богданівки, і що ситуація на лінії фронту в цьому районі складна.

21 квітня офіцер Національної гвардії України заявив, що російським військам вдалося закріпитися у районі Богданівки, куди вони перекинули значну матеріальну частину та встановили добре підготовлені оборонні позиції.

Офіцер Національної гвардії України не уточнив, чи контролюють російські війська Богданівку, і оцінив, що російські війська можуть спробувати використати Богданівку, щоб оточити Часів Яр з півночі та захопити Іванівське (на південний схід від Часового Яру), щоб загрожувати Часовому Яру з півдня.

Російські війська продовжували атакувати Годин Яр і прилеглу територію 21 квітня, але не просунулися вперед.

Позиційні бої тривали:

у районі Часового Яру, у тому числі в районі мікрорайонів Новий та Канал;

на північний схід від Часового Яру в районі Богданівки;

на південний схід від Часового Яру в районі Іванівського, Кліщіївки та Шумів;

на південь від Часового Яру в районі Південного, Нью-Йорка та Олександрополя.

Українські військові повідомили, що російські війська не увійшли до самого Часового Яру, а представник українського Хортицького угруповання військ підполковник Назар Волошин заявив, що російські війська активно використовують бойові машини, авіацію та піхоту для наступу в Бахмутському напрямку.

Офіцер Національної гвардії України зазначив, що українські сили все ще можуть захищати сам Часів Яр, на відміну від його східних околиць, які “довгий час були безлюдними та непридатними для оборони”, оскільки вони були "практично зруйновані рік тому" і не мають сильних зміцнень.

Офіцер Національної гвардії України додав, що російські війська не повністю контролюють Іванівське та намагаються просунутися через низи на північ від Івановського.

Український офіцер оцінив, що російські війська використовують плануючі бомби, артилерію та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), перш ніж розпочати наземний наступ на Часів Яр, щоб створити сприятливі умови для штурму шляхом знищення українських укриттів та оборонних позицій.

Офіцер Національної гвардії України додав, що російське військове командування серйозно ставиться до захоплення Часового Яру, тому що російські війська успішно навчили новий мобілізований персонал, перекинули найбільш боєздатні підрозділи у напрямку Часового Яру і постійно формують резерви для заміни важких втрат, понесених під час штурмів населеного пункту. .

Нещодавно російські війська трохи просунулися у східній частині Очеретиного (на північний захід від Авдіївки). Відеозаписи з геолокацією, опубліковані 20 та 21 квітня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися у східній частині Очеретиного, а російські блогери також стверджували, що російські війська просунулися у південно-східній частині Очеретиного.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Бердичів, Новокалиновому та Новобахмутівці;

на захід від Авдіївки в районі Уманського, Яснобродівки та Семенівки;

на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Нетайлового та Невельського.

Відомий російський мілблогер заявив, що російські війська проводять "оперативну паузу" (ймовірно, мають на увазі тактичну паузу) біля яру Домаха на лінії Первомайське-Невельське, ймовірно, через "складні" українські мінні поля та дії українських безпілотників у цьому районі.

Позиційні бої тривали:

західніше Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Водяного (на північний схід від Вугледару).

Нещодавно російські війська незначно просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей на тлі позиційних боїв, що тривають 21 квітня. Відеозапис з геолокацією, опублікований 20 квітня, показує, що російська поспішна піхота захопила будівлю на південь від Урожайного (на південь від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали біля Роботиного на заході Запорізької області 21 квітня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

21 квітня тривали позиційні бої у районі Кринків на лівому березі Херсонської області.