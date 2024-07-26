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Російське судно порушило водний простір Фінляндії

Фінляндія, П'ятниця 26 липня 2024 18:59
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Російське судно порушило водний простір Фінляндії Ілюстративне фото: російське судно порушило водний простір Фінляндії (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Російське судно зайшло у територіальні води Фінляндії у Фінській затоці у п'ятницю, 26 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Фінляндії.

У відомстві заявили, що підозрюють російське судно в територіальному порушенні морської акваторії Фінляндії у східній частині Фінської затоки. Це сталося вдень 26 липня.

"Міністерство оборони як вищий територіальний наглядовий орган спрямовує та координує діяльність територіальних наглядових органів з питань територіального нагляду. Прикордонна служба відповідає за розслідування випадків порушення кордону", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, у червні два російські бомбардувальники й два винищувачі порушили повітряний простір Фінляндії.

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