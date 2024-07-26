Российское судно незаконно вошло в территориальные воды Финляндии

Российское судно зашло в территориальные воды Финляндии в Финском заливе в пятницу, 26 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Финляндии.

В ведомстве заявили, что подозревают российское судно в территориальном нарушении морской акватории Финляндии в восточной части Финского залива. Это произошло днем 26 июля. "Министерство обороны как высший территориальный надзорный орган направляет и координирует деятельность территориальных надзорных органов по территориальному надзору. Пограничная служба отвечает за расследование случаев нарушения границы", - говорится в сообщении Минобороны.