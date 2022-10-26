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Российский МИД поймали на лжи о подготовке "грязной бомбы" Украиной

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Среда 26 октября 2022 20:22
Российский МИД поймали на лжи о подготовке "грязной бомбы" Украиной Фото: российский МИД поймали на лжи о подготовке "грязной бомбы" Украиной (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Иван Носальский

Министерство иностранных дел России использовало фото словенских правительственных организаций 10-летней давности в качестве доказательства того, что Украина якобы планирует создать "грязную бомбу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Словении в Twitter.

Российский МИД сегодня сообщил, что две организации Украины якобы "получили прямой заказ на создание так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии".

На такие сообщения россиян обратило внимание правительство Словении, которое отметило, что одно фото, опубликованное российским дипломатическим ведомством как доказательство информации о "грязной бомбе", принадлежит Словенскому агентству по радиоактивным отходам (ARAO) и оно было сделано в 2010 году.

По данным словенского ведомства, это изображение использовали в лекциях специалистов и информационных материалах, которые были доступны для широкой общественности.

Напомним, ранее стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел несколько телефонных разговоров со своими коллегами из стран НАТО. В ходе обсуждений он обвинил Украину в подготовке провокаций с "грязной бомбой".

Более детально о "грязной бомбе" можете узнать в материале РБК-Украина.

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