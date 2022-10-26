Российский МИД поймали на лжи о подготовке "грязной бомбы" Украиной

Министерство иностранных дел России использовало фото словенских правительственных организаций 10-летней давности в качестве доказательства того, что Украина якобы планирует создать "грязную бомбу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Словении в Twitter.

Российский МИД сегодня сообщил, что две организации Украины якобы "получили прямой заказ на создание так называемой грязной бомбы, работы находятся на завершающей стадии".

Фото, использованное российским российским министром в его Twitter post ( https://t.co/C9ty3hU3Ef ) является ARAO фото из 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

На такие сообщения россиян обратило внимание правительство Словении, которое отметило, что одно фото, опубликованное российским дипломатическим ведомством как доказательство информации о "грязной бомбе", принадлежит Словенскому агентству по радиоактивным отходам (ARAO) и оно было сделано в 2010 году.

По данным словенского ведомства, это изображение использовали в лекциях специалистов и информационных материалах, которые были доступны для широкой общественности.