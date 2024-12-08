Російське МЗС стверджує, що Асад "наказав" передати владу і виїхав з Сирії

Повалення режиму Асада

Близько півтора тижня тому у Сирії спалахнули бойові дії, що стало новим етапом громадянської війни після майже чотирирічної паузи.

Бійці угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" та опозиційної Сирійської національної армії пішли в наступ біля міста Алеппо. Їм вдалося швидко взяти Алеппо під контроль та захопити низку інших міст.

У неділю, 8 грудня, повстанці зайшли в Дамаск і заявили про повалення режиму Башара Асада, який керував країною понад 20 років.

Сирійські повстанці фактично не зустрічали сильно спротиву урядових військ. Повідомлялося, що Росія як головний союзник Асада планувала направити допомогу, але цього не сталося. Як повідомляє українська розвідка, РФ почала виводили свій флот та озброєння з Сирії.

За інформацією ЗМІ, Асад покинув Дамаск перед захоплення міста повстанцями. Видання Reuters допускає, що Асад міг загинути в авіакатастрофі, оскільки його літак зник з радарів.

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