Російська військова розвідка організовувала антивоєнні мітинги у Німеччині, - Bloomberg

Однією з організацій, на яку направлено підрозділ психологічних операцій 54777 російського ГРУ, є організація "Альтернатива для майбутнього дітей" (AKiZ) та її фотопроект "Діти війни", повідомили офіційні особи на умовах анонімності.

Фотовиставка відкрилася в Кельні у червні 2022 року, за кілька місяців після початку вторгнення Росії в Україну, і на сайті заявлено, що її мета - привернути увагу до страждань дітей у зонах бойових дій. Організатори заявили, що вони об'їздили такі міста як Гамбург, Берлін і Франкфурт, а також був показаний у Франції, Іспанії, Італії та Бельгії.

AKiZ використовує цю платформу, за словами європейських чиновників, для кампанії проти НАТО та заклику до припинення постачання зброї в Україну. Він організував або взяв участь у протестах та мітингах за мир у кількох містах Німеччини, включаючи Берлін та Рамштайн, де знаходиться штаб-квартира повітряного командування НАТО.

Вплив на країни НАТО

У зв'язку з виборами, що наближаються в червні, до Європейського парламенту офіційні особи по всьому континенту попереджають про зростаючу загрозу з боку російської дезінформації та операцій з надання впливу, які прагнуть посіяти недовіру до зусиль з підтримки оборони України. Німеччина є головною мішенню, оскільки є найбільшим військовим та фінансовим спонсором Києва у Європейському Союзі.

ЄС прагнув відреагувати, викриваючи погрози, переслідуючи та караючи винних, а також відсіваючи російські гроші з політики та активізму.

Останнім часом Москва додала до свого арсеналу інформаційних операцій, кібератак та хакерських атак на країни по всій Європі більш агресивні методи, включаючи диверсії та насильницьке залякування. Це збігається з відновленням кампанії російських військових за настанням у північно-східній Харківській області України, оскільки десятки мільярдів доларів нової американської та європейської допомоги починають надходити до Києва після кількох місяців затримки.

"Боротьба за мир" від КГБ

Кремль має довгу історію спроб використати європейські рухи за мир. Під час холодної війни Радянський Союз регулярно підкреслював кампанії, що закликають до ядерного роззброєння в Європі та виведення американської атомної зброї, одночасно заявляючи про свою прихильність до світу, навіть незважаючи на те, що Москва розгорнула свої власні ракетні системи, націлені на НАТО.

Разом із Францією Німеччина нещодавно виявила мережі впливу, націлені на ці дві країни. Viginum, французька організація з нагляду за іноземною дезінформацією, оголосила у лютому, що виявила підготовку до великої кампанії дезінформації у кількох європейських країнах.

Минулого місяця Бельгія порушила кримінальну справу за фактом можливого втручання Росії у вибори. Уряд Чехії заявив, що розкрив російську мережу, яка намагається впливати на політику, включаючи виплати європейським політикам.

Москва також продовжувала кампанії з надання впливу на симпатизуючих журналістам і політикам упродовж усієї війни проти України, у тому числі шляхом організації прес-поїздок та місій з моніторингу на територіях, окупованих російськими військами. Згідно з низкою документів, в організації цих візитів часто беруть участь служби безпеки.