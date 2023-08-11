Російська військова економіка відновлюється після санкційного удару, - Bloomberg

Економіка зросла приблизно на 4,6% у другому кварталі та на 1,5% у першому півріччі, заявив прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Дані ВВП означають, що економіка Росії зростала чотири квартали поспіль після спаду більш ніж на 4% рік тому, всупереч прогнозам про тривалий спад у відповідь на санкції, введені у зв'язку з вторгненням в Україну в лютому 2022 року. Збільшення витрат на оборону призвело до зростання промислового виробництва, тоді як споживчий попит набирає обертів на тлі збільшення витрат на соціальну підтримку та підвищення заробітної плати.

Нестача робочої сили, що посилюється, посилює труднощі Росії, оскільки Кремль прагне залучити більше добровольців до участі у вторгненні президента Володимира Путіна в Україну, яке триває вже 18 місяців.

Минулого тижня Путін підписав закон, який підвищує призовний вік з 27 січня до 30 років і забороняє чоловікам залишати країну після отримання електронного повідомлення про заклик на військову службу. Ці заходи можуть дозволити "цільову мобілізацію", яка прискорить короткострокове зростання за рахунок зменшення впливу нестачі робочої сили та дозволить економіці досягти довоєнного розміру до середини-кінця 2024 року, незабаром після запланованих президентських виборів.

Падіння рубля

Проте рубль наближається до 100 рублів за долар після послаблення майже на 25% з початку року. Глава центрального банку Ельвіра Набіулліна поклала провину за це головним чином на погіршення умов зовнішньої торгівлі.

У той час як потоки імпорту залишаються стабільними, обмеження на продаж енергоресурсів Росією, у тому числі стеля цін на нафту, запроваджена країнами "Великої сімки", призвели до неухильного зниження доходів від експорту, внаслідок чого позитивне сальдо рахунку поточних операцій досягло найнижчого рівня. за два роки.

Економіка може досягти довоєнних розмірів до середини наступного року, вважає Наталія Лаврова, головний економіст фінансової групи БКС, яка прогнозує зростання на 2% у 2023 році.

Банк Росії нещодавно підвищив свій річний прогноз зростання до 1,5-2,5% на 2023 рік, зазначивши, що обсяги виробництва в більшості секторів, орієнтованих на внутрішній попит, досяг або навіть перевищив довоєнний рівень. Наступного року прогнозується зростання на рівні 0,5-2,5% та 1-2% у 2025 році.

Політики попереджають, що "можливість розширення виробництва у російській економіці все більше обмежується умовами ринку праці", що сприяє зростанню інфляційних ризиків поряд із санкціями та зростанням державних витрат, пов'язаних з війною.