RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российская военная экономика восстанавливается после санкционного удара, - Bloomberg

Фото: Экономика России растет, несмотря на санкции (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская экономика может вернуться к своему довоенному уровню уже в следующем году, когда она адаптируется к влиянию международных санкций. Однако стремление Кремля увеличить набор в армию может свести на нет эту цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Экономика выросла примерно на 4,6% во втором квартале и на 1,5% в первом полугодии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Данные по ВВП означают, что экономика России росла четыре квартала подряд после спада более чем на 4% год назад, вопреки прогнозам о продолжительном спаде в ответ на санкции, введенные в связи с вторжением в Украину в феврале 2022 года. Увеличение расходов на оборону привело к росту промышленного производства, в то время как потребительский спрос набирает обороты на фоне увеличения расходов на социальную поддержку и повышения заработной платы.

Усугубляющаяся нехватка рабочей силы усугубляет трудности России, поскольку Кремль стремится привлечь больше добровольцев к участию во вторжении президента Владимира Путина в Украину, которое продолжается уже 18 месяцев.

На прошлой неделе Путин подписал закон, который повышает призывной возраст с 27 января до 30 лет и запрещает мужчинам покидать страну после получения электронного уведомления о призыве на военную службу. Эти меры могут разрешить "целевую мобилизацию", которая ускорит краткосрочный рост за счет уменьшения влияния нехватки рабочей силы и позволит экономике достичь довоенного размера к середине  -концу 2024 года, вскоре после запланированных президентских выборов.

Падение рубля

Тем не менее, рубль приближается к 100 рублям за доллар после ослабления почти на 25% с начала года. Глава центрального банка Эльвира Набиуллина возложила вину за это главным образом на ухудшение условий внешней торговли.

В то время как потоки импорта остаются стабильными, ограничения на продажу энергоресурсов Россией, в том числе потолок цен на нефть, введенный странами "Большой семерки", привели к неуклонному снижению доходов от экспорта, в результате чего положительное сальдо счета текущих операций достигло самого низкого уровня за два года.

Экономика может достичь довоенных размеров к середине следующего года, считает Наталья Лаврова, главный экономист финансовой группы БКС, которая прогнозирует рост на 2% в 2023 году

Банк России недавно повысил свой годовой прогноз роста до 1,5-2,5% на 2023 год, отметив, что объем производства в большинстве секторов, ориентированных на внутренний спрос, достиг или даже превысил довоенный уровень. В следующем году прогнозируется рост на уровне 0,5-2,5% и 1-2% в 2025 году.

Политики предупреждают, что "возможность расширения производства в российской экономике все больше ограничивается условиями рынка труда", что способствует росту инфляционных рисков наряду с санкциями и ростом государственных расходов, связанных с войной.

Напомним, доходы России от экспорта нефти выросли в июле 2023 года, поскольку ее нефть превысила предельную цену, установленную странами "Большой семерки".

По данным МЭА, Россия выиграла от повышения мировых цен и сокращения скидок на нефть и нефтепродукты. Москва заработала 15,3 млрд долларов от экспорта своей нефти и топлива в июле, что почти на 20% больше, чем в предыдущем месяце.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКурс рубля