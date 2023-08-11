Российская военная экономика восстанавливается после санкционного удара, - Bloomberg

Экономика выросла примерно на 4,6% во втором квартале и на 1,5% в первом полугодии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Данные по ВВП означают, что экономика России росла четыре квартала подряд после спада более чем на 4% год назад, вопреки прогнозам о продолжительном спаде в ответ на санкции, введенные в связи с вторжением в Украину в феврале 2022 года. Увеличение расходов на оборону привело к росту промышленного производства, в то время как потребительский спрос набирает обороты на фоне увеличения расходов на социальную поддержку и повышения заработной платы.

Усугубляющаяся нехватка рабочей силы усугубляет трудности России, поскольку Кремль стремится привлечь больше добровольцев к участию во вторжении президента Владимира Путина в Украину, которое продолжается уже 18 месяцев.

На прошлой неделе Путин подписал закон, который повышает призывной возраст с 27 января до 30 лет и запрещает мужчинам покидать страну после получения электронного уведомления о призыве на военную службу. Эти меры могут разрешить "целевую мобилизацию", которая ускорит краткосрочный рост за счет уменьшения влияния нехватки рабочей силы и позволит экономике достичь довоенного размера к середине -концу 2024 года, вскоре после запланированных президентских выборов.

Падение рубля

Тем не менее, рубль приближается к 100 рублям за доллар после ослабления почти на 25% с начала года. Глава центрального банка Эльвира Набиуллина возложила вину за это главным образом на ухудшение условий внешней торговли.

В то время как потоки импорта остаются стабильными, ограничения на продажу энергоресурсов Россией, в том числе потолок цен на нефть, введенный странами "Большой семерки", привели к неуклонному снижению доходов от экспорта, в результате чего положительное сальдо счета текущих операций достигло самого низкого уровня за два года.

Экономика может достичь довоенных размеров к середине следующего года, считает Наталья Лаврова, главный экономист финансовой группы БКС, которая прогнозирует рост на 2% в 2023 году

Банк России недавно повысил свой годовой прогноз роста до 1,5-2,5% на 2023 год, отметив, что объем производства в большинстве секторов, ориентированных на внутренний спрос, достиг или даже превысил довоенный уровень. В следующем году прогнозируется рост на уровне 0,5-2,5% и 1-2% в 2025 году.

Политики предупреждают, что "возможность расширения производства в российской экономике все больше ограничивается условиями рынка труда", что способствует росту инфляционных рисков наряду с санкциями и ростом государственных расходов, связанных с войной.