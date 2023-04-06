ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російський рубль упав до мінімуму з квітня минулого року

Новость на русском →
Москва, Четвер 06 квітня 2023 11:02
Російський рубль упав до мінімуму з квітня минулого року Фото: російський рубль офіційно коштує 80 рублів (sputnik.by)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара до російського рубля на Московській біржі піднявся понад 80 рублів вперше із 18 квітня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі.

Тиск позиції рубля надає сукупну кількість чинників, попри високі ціни на нафту.

Російський рубль упав до мінімуму з квітня минулого року

Як зазначив аналітик ПСБ Єгор Жильников, по-перше, це затримки в експортних потоках, а також імпорт, що відновлюється, на територію Росії. По-друге, це підвищений попит на валюту у банків, через що спостерігався сплеск в обсягах операцій своп із ЦП.

"По-третє, це подальше зниження Мінфіном продажів валюти на тлі зростання нафтових котирувань", - цитує Жильникова агентство " Інтерфакс ".

Нагадаємо, російський валютний ринок функціонує в умовах жорстких обмежень із початку війни проти України у лютому минулого року. За 2022 офіційний курс рубля до долара США навіть зміцнився з 80 до 74 рублів. За цей час рубль втратив конвертованість через запроваджені заборони на рух капіталу.

Мінфін РФ 5 квітня повідомило про падіння нафтогазових доходів російського бюджету за січень-березень на 45%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Курс рубля
NEWS
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
DAILY
Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів