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Российская валюта дешевеет: курс евро поднялся до 90 рублей благодаря санкциям

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Москва, Пятница 07 апреля 2023 09:43
Российская валюта дешевеет: курс евро поднялся до 90 рублей благодаря санкциям Фото: санкции обвалили рубль (sputnik.by)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 82 рублей - это очередной максимум почти за год. Курс евро вырос до 90 рублей впервые с 14 апреля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи.

Как отмечает издание "Коммерсантъ", рубль слабеет на фоне негативной внешнеэкономической конъюнктуры с увеличением импортных операций, ожидания оттока капитала, в том числе из-за западных компаний.

В ближайшее время эксперты ожидают продолжения роста курса доллара до значений 83-84 рублей.

Напомним, 6 апреля курс доллара к российскому рублю на Московской бирже поднялся выше 80 рублей впервые с 18 апреля прошлого года. Перед этим Минфин РФ сообщил о падении нефтегазовых доходов российского бюджета за январь-март на 45%.

Российский валютный рынок функционирует в условиях административных ограничений с начала войны против Украины в феврале прошлого года. Рубль утратил конвертируемость из-за введенных запретов на движение капитала.

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