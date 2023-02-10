Російська ракета знову увійшла до повітряного простору Молдови, - Кім

Під час чергової атаки на Україну російська ракета увійшла до повітряного простору Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Одна ракета у повітряному просторі Молдови (транзитом поки що)", - написав Кім.
Реакції молдавської сторони поки що немає. Однак, це вже не перший випадок, коли росіяни використовують повітряний простір Молдови для ракетних ударів по Україні.
Нагадаємо, 14 січня під час масованого обстрілу України росіянами на території Молдови впали уламки ракети. Їх виявили в одному із садів країни.
Пізніше повідомлялося, що молдавські сапери провели контрольований підрив боєголовки ракети, яка впала у північній частині країни.
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