У Молдові підірвали бойову частину ракети, яка впала на території країни
Молдавські сапери провели контрольований підрив боєголовки ракети, яка впала в північній частині країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Молдови у Facebook.
За даними відомства, вибух провели за умов максимальної безпеки. Також там зазначили, що внаслідок падіння ракети ніхто не постраждав.
Наразі армія та представники МВС обстежують територію в радіусі півтора кілометра, щоб переконатися у відсутності інших уламків ракети.
"Всі зібрані під час виїзного розслідування докази будуть у встановленому порядку направлені до спеціалізованої прокуратури", - сказано у повідомленні відомства.
Нагадаємо, вчора, 14 січня, під час масованого обстрілу України росіянами на території Молдови впали уламки ракети.
Пізніше стало відомо, що там знайшли бойову частину ракети. Її боєголовка заправлена приблизно 80 кілограмами вибухівки.
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