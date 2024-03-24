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Російська ракета залетіла на територію Польщі під час удару по Україні

Фото: Ракета РФ залетіла на територію Польщі під час удару по Україні
Автор: Наталія Гурковська

Російська ракета залетіла на територію Польщі під час удару по Україні. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО.

"24 березня о 4.23 відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі дальнею авіацією РФ. Об'єктами ударів стали міста на заході України", - йдеться у повідомленні.

За даними польських військових, об'єкт увійшов до польського простору в районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і залишався там 39 секунд.

"Протягом усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи. Сьогодні ввечері було запущено всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Серед іншого було задіяно польську та союзну авіацію", - уточнили у відомстві.

У Польщі зазначили, що на постійній основі стежить за ситуацією на території України і завжди готова забезпечити безпеку польського повітряного простору.

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