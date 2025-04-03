ua en ru
Чт, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Российская пропаганда скрывает, что войска РФ не контролируют всю Курскую область, - ЦПД

Киев, Четверг 03 апреля 2025 09:59
UA EN RU
Российская пропаганда скрывает, что войска РФ не контролируют всю Курскую область, - ЦПД Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Российская пропаганда широко растиражировала наступательную операцию войск РФ в Курской области. Но пропагандисты не говорят, что российские войска полностью не контролируют Курскую область.

Об этом говорится в материале РБК-Украина ""Если Трамп хороший, значит Трамп хороший". Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США".

В марте российские СМИ активно отчитались о "блестящей освободительной операции" и распространяли фото российского диктатора Владимира Путина в камуфляже во время якобы его поездки в Курскую область.

Несмотря на то, что Силы обороны Украины до сих пор находятся в приграничных районах РФ, россиянам "Курское чудо" подают как победу, а присутствие там украинских военных замалчивают.

"Никто в медиа особо не говорит, что контроль над Курской областью не восстановлен. Россияне сознательно избегают этой темы. Как когда-то говорил Путин школьнику - Россия нигде не заканчивается, поэтому кто там знает в Москве какое-то село на границе Курской области, какую-то территорию, которую не контролирует Россия", - отметил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в комментарии РБК-Украина.

Что происходит в Курской области

Силы обороны Украины начали наступательную операцию в Курской области в августе 2024 года. Это был беспрецедентный шаг и, как объяснял президент Владимир Зеленский, действия ВСУ должны были предотвратить наступление, которое готовила РФ.

Россия пытается вытеснить украинские силы. С осени к боям привлекли войска Северной Кореи. В марте ситуация в регионе обострилась, поэтому боевые действия активизировались.

К чему готовится Россия и есть ли угроза по всему фронту - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Кремль Курская область Война в Украине Пропагандист
NEWS
Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично
Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично
DAILY
Кястутис Будрис, МИД Литвы: Пока Путин у власти, РФ будет хотеть покорить соседние страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Кястутис Будрис, МИД Литвы: Пока Путин у власти, РФ будет хотеть покорить соседние страны