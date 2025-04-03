Российская пропаганда широко растиражировала наступательную операцию войск РФ в Курской области. Но пропагандисты не говорят, что российские войска полностью не контролируют Курскую область.

Об этом говорится в материале РБК-Украина ""Если Трамп хороший, значит Трамп хороший". Как в РФ объясняют неожиданную дружбу с США".

В марте российские СМИ активно отчитались о "блестящей освободительной операции" и распространяли фото российского диктатора Владимира Путина в камуфляже во время якобы его поездки в Курскую область.

Несмотря на то, что Силы обороны Украины до сих пор находятся в приграничных районах РФ, россиянам "Курское чудо" подают как победу, а присутствие там украинских военных замалчивают.

"Никто в медиа особо не говорит, что контроль над Курской областью не восстановлен. Россияне сознательно избегают этой темы. Как когда-то говорил Путин школьнику - Россия нигде не заканчивается, поэтому кто там знает в Москве какое-то село на границе Курской области, какую-то территорию, которую не контролирует Россия", - отметил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в комментарии РБК-Украина.