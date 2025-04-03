Російська пропаганда обрала кілька стратегій ставлення до Трампа

Як зазначив у коментарі РБК-Україна, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, наразі російська пропаганда висміює команду Трампа і самого Трампа.

"Починаючи від раша-фашистів типу "Рибаря" (Z-канал, - ред.), закінчуючи Соловйовими і різними іншими. Над Віткоффом сміються, над Рубіо сміються, кричать про те, що припиняти вогонь не будуть і так далі. Вони висміюють і прославляють свою переговорну команду. Вони намагаються показати і наростити всередині рейтинг Путіна і політику Путіна за рахунок того, що вони протистоять Трампу", - сказав Коваленко.

З іншого боку, є інша стратегія, яка йде паралельно - що Путін із Трампом найкращі друзі. І що Росія зі США зможуть мало не світ поділити. Тобто, йдуть дві магістральні теми, я б не сказав, що вони зараз втратили цю тему.

"Багато хто думає про те, що нагорі видніше. Якщо зараз ухвалено рішення дружити з Трампом, значить треба дружити з Трампом. Путін знає, що він робить, він розумніший за мене, він президент. Він сказав, що у мене хороші стосунки з Трампом. Він грає в якусь гру, але раз він каже, що Трамп хороший, значить Трамп хороший. Путін хитрий і я поруч із ним", - зазначив російський опозиційний політолог Іван Преображенський у коментарі РБК-Україна.

У разі будь-якого перегину з боку адміністрації США пропаганді РФ нічого не варто оперативно перебудуватися. І тут вони будуть відштовхуватися від заяв Путіна. Якщо в якийсь момент російський диктатор заявить про "ніж у спину" від Трампа - сюжети про американців, які гинуть від голоду, повернуться в російський порядок денний. А до них додасться Трамп - уже в ролі найлютішого і споконвічного ворога Росії.