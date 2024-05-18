Російська ППО втрачає здатність прикривати Крим, - британська розвідка

Британська розвідка оцінила останні удари по об'єктах окупантів у Криму, які здійснила Україна. Так, 14 травня внаслідок атаки були знищені елементи батареї C-400 на аеродромі Бельбек, включаючи радар і пускові установки. Також щонайменше два літаки МіГ-31 були знищені на землі.

Це вже четвертий випадок за останній місяць, коли Росія втрачає свої засоби ППО.

Також раніше ЗСУ здійснили успішні атаки на радіолокаційну станцію на горі "Ай-Петрі", а також на аеродром Джанкой.

Ці дії українських захисників призводять до погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму. Розвідка припускає, що РФ буде змушена розосередити повітряні засоби або ризикувати втратою більшої кількості літаків чи передислокували засоби ППО з інших напрямків.

Крім того, через розосередження літаків дальньої розвідки А-50 окупантам доведеться збільшувати кількість льотних годин і частоту вильотів винищувачів. Це своєю чергою призведе до збільшення проблем з технічним обслуговуванням їхніх літаків.