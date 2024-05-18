Российская ПВО теряет способность прикрывать Крым, - британская разведка

Успешные атаки Украины на Крым привели к тому, что российская ПВО теряет способность эффективно прикрывать свои объекты на оккупированном полуострове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (X).
Британская разведка оценила последние удары по объектам оккупантов в Крыму, которые совершила Украина. Так, 14 мая в результате атаки были уничтожены элементы батареи C-400 на аэродроме Бельбек, включая радар и пусковые установки. Также по меньшей мере два самолета МиГ-31 были уничтожены на земле.
Это уже четвертый случай за последний месяц, когда Россия теряет свои средства ПВО.
Также ранее ВСУ совершили успешные атаки на радиолокационную станцию на горе "Ай-Петри", а также на аэродром Джанкой.
Эти действия украинских защитников приводят к ухудшению способности России защищать воздушное пространство вокруг Крыма. Разведка предполагает, что РФ будет вынуждена рассредоточить воздушные средства или рисковать потерей большего количества самолетов, или передислоцировать средства ПВО из других направлений.
Кроме того, из-за рассредоточения самолетов дальней разведки А-50 оккупантам придется увеличивать количество летных часов и частоту вылетов истребителей. Это в свою очередь приведет к увеличению проблем с техническим обслуживанием их самолетов.
Напомним, в ночь на 15 мая в Севастополе раздавались взрывы, в том числе их слышали вблизи аэродром Бельбек. Минобороны России заявило, что якобы Крым атаковали ракетами ATACMS. У Шойгу утверждали, что сбили все 10 ракет.
Позже в сети показали попадания в районе военного аэродрома Бельбек, спутниковые снимки подтверждали, что там был пожар.
СМИ сообщали, что той ночью в Крыму были поражены два самолета МиГ-31, зенитный комплекс С-400, а также склад горюче-смазочных материалов. Также была информация о потерях среди оккупантов.
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