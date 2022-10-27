UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російський омбудсмен усиновила дитину з Маріуполя. МЗС просить порушити справу

Фото: МЗС просить порушити справу через усиновлення дитини з Маріуполя російським омбудсменом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство закордонних справ України просить порушити кримінальну справу проти російського омбудсмена з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Вона незаконно всиновила дитину, яку депортували з Маріуполя в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ.

За даними МЗС, омбудсмен РФ нещодавно заявила про незаконне всиновлення української дитини, яку вивезли з Маріуполя. Також Львова-Бєлова зізналася, що допомогла незаконно всиновити ще 350 дітей з окупованих територій Донбасу.

У МЗС нагадали, що незаконна депортація дітей та їх всиновлення порушують законодавство України, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року та Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року.

Глава МЗС Дмитро Кулеба ініціює відкриття кримінальної справи проти росіянки Львової-Бєлової.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити триваючі злочини Росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти незаконно вивезли вихованців Херсонського обласного будинку дитини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМИД Украины